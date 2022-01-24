Показали заснеженную вершину Карпат в -23°C

24 января на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах ударил мороз -23°C.
Гору замело снегом, облачно. Ветер северный в пределах 10-11 м/с, сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"На высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей и в горах Львовской области в связи со снегопадами и метелями сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня", - говорится в сообщении спасателей.
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Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
В Закарпатской области пятерых туристов накрыло лавиной. Это произошло во время прохождения туристического маршрута группой в составе девяти человек. Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал.
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