Показали заснеженную вершину Карпат в -23°C

24 января на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах ударил мороз -23°C.

Гору замело снегом, облачно. Ветер северный в пределах 10-11 м/с, сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"На высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей и в горах Львовской области в связи со снегопадами и метелями сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня", - говорится в сообщении спасателей.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 В Карпатах ударил мороз -23°С

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Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В Закарпатской области пятерых туристов накрыло лавиной. Это произошло во время прохождения туристического маршрута группой в составе девяти человек. Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал.