В Карпатах снежная лавина накрыла пятерых туристов

Лавина накрыла туристов при прохождении туристического маршрута. Фото: ГСЧС

В Закарпатской области пятерых туристов накрыло лавиной.

Это произошло во время прохождения туристического маршрута группой в составе 9 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Событие случилось вблизи метеостакции Плай, вблизи села Гукливый Воловецкой ТГ, Мукачевского района.

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Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал от попадания в лавину и нуждается в транспортировке.

Вчера, 22 января, в 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гимба, во время катания на лыжах исчезли и не выходят на связь четыре туриста, вероятно, потеряли ориентир и заблудились. Через полчаса пропавшие лыжники вышли на связь и сообщили свои координаты.