Обледенел даже термометр: в Украине зафиксировали -28°С

В горном селе Верхний Яловец в Черновицкой области утром 13 января зафиксировали -28°С.

Соответствующие фото обнародовал в четверг председатель Селятинской территориальной общины Валерий Полянчук в Facebook.

"Сегодня на рассвете морозец добренький", - написал он.

На фотографии заметно, что столбик термометра остановился на отметке -28°С.

Этой ночью в Черновицкой области прогнозировали температуру воздуха -9...14°С, в горах -17...22°С. Днем несколько потеплеет до -3°С , в горах температура повысится до -6°С.

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Фото: Facebook/Валерій Полянчук

Утром 12 января на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах ударил мороз почти -20°C. По состоянию на 10:30 на горе было ясно. Температура воздуха -19°C. Северо-восточный ветер на вершине горы достигал 12 м/с.