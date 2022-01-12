От -24°C до резкого потепления: когда и где изменится погода

13 января в Украине сохранится без осадков. Фото: pixabay.com

Ночь на 13 января в Украине будет самой холодной. Столбики термометров опустятся до -11...19°С. На севере и северо-востоке местами до -18...24°С.

Днем температура воздуха будет составлять в большинстве областей -4...9°С, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В западных областях 13 января начнется потепление, ожидается от -3°C до +2°C. Кстати, это потепление уже днем ​​14 января, на Василия, охватит большую часть Украины", - рассказала Диденко.

Ветер удержится северо-западного направления, порывистый, временами до штормового.

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Небольшой снег 13 января возможен только в Карпатах, местами на севере и центре. Большая часть Украины будет под влиянием антициклона, поэтому будет преобладать сухая погода.

В Киеве завтра будет очень холодно - ночью -15...19°С, днем -2...4°С. Сильный ветер будет существенно усиливать чувство холода.

На Маланки в столице есть вероятность небольшого снега. На дорогах гололедица. На Василия, 14 января, потепление в Киеве перейдет в оттепель.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.