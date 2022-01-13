Из-за экстремальной непогоды в Европе погибли более 550 человек

В прошлом году в Европе из-за экстремальных погодных явлений погибли 556 человек.
Пострадали в течение 2021 года в результате непогоды в Европе еще 1460 человек, сообщает Centro meteo emilia romagna.
"Из них 19% пострадали от сильного ветра, 19% - в результате торнадо, 8% - от молнии, 7% - от лавин, 4% - от сильного снегопада и 3% - от града и сильного дождя", - говорится в сообщении.
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В результате различных погодных явлений за прошлый год погибли 556 человек:
53% - из-за проливных дождей;
22% - в результате лавин;
12% - из-за ударов молний;
9% - через сильный ветер;
2% - в результате торнадо;
2% - по причине сильных снегопадов.
Зарегистрировали также 5240 сообщений о сильном граде с минимальным диаметром 2 см. Это самый высокий показатель с 2006-го. В результате этого погодного явления пострадали 43 человека. Поступило 5739 сообщений об интенсивных дождях. Число жертв, связанных с дождями, составляет 295 погибших и 47 раненых.
Сильный снегопад обрушился 6 января на Токио и прилегающие районы. Более 50 человек попали в больницы после того, как поскользнулись или упали из-за снега на улицах. В центре Токио выпало 10 см снега. Такого не случалось последние четыре года.
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