Снег и морозы: сообщили, какой будет погода в начале недели

Синоптики рассказали, какой погоды стоит ожидать украинцам в начале недели. Фото: fakty

В Украине в воскресенье 23 января почти во всех регионах ожидается снег.

Облачно с прояснениями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Небольшой снег пройдет во всех областях, в западных – умеренный. На дорогах, кроме большинства южных регионов, гололедица.

Температура ночью -5-10°С, днем ​​-1-6°С, в южных областях около 0°С, в северо-восточной части ночью -9-14°С, днем ​​-3-8°С.

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24-26 января в Украине пойдет снег, в западных, ночью и в северных, Винницкой и Черкасской областях без осадков.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, 24 января ночью в восточной части. Днем в Украине, кроме западных областей, кое-где порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

24 января температура в южной и восточной части ночью 3-8°, днем ​​1-6° мороза; на остальной территории ночью 6-11° мороза.

26-27 января ожидается небольшой снег в западных, северных и центральных областях снег, на остальной территории без осадков.

В Украине 22-23 января будет снег в западных, северных областях и Винницкой области. На Востоке, в большинстве центральных областей снег – разве что местами, чаще прояснение. На юге в выходные будет преобладать сухая погода, лишь в Крыму возможны осадки.