Снег и морозы: сообщили, какой будет погода в начале недели

 
Ексклюзивы
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 270
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
5 Просмотров: 4059
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 540
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 4095
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1287
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 648
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1557
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 8334
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 936
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
Просмотров: 297
Фото
Все фото
10
20
6
12
5
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
&quot;Помни, я погиб за Украину!&quot;: в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео
"Помни, я погиб за Украину!": в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
Украинские воины тренировались, как давать врагу &quot;по зубам&quot; на побережье
Украинские воины тренировались, как давать врагу "по зубам" на побережье
Украинские военные подогнали &quot;Грады&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские военные подогнали "Грады" к админгранице с оккупированным Крымом
Видео
Все видео
Заканчивается регистрация участников пробного ВНО
Заканчивается регистрация участников пробного ВНО
Активизация гибридной войны: в МВД объяснили мотивы псевдоминеров
Активизация гибридной войны: в МВД объяснили мотивы псевдоминеров
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 621
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5616
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2106
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5076
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 963
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 378
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
воскресенье, 23 января 2022 11:28

Снег и морозы: сообщили, какой будет погода в начале недели

  Комментировать
Снег и морозы: сообщили, какой будет погода в начале недели
Синоптики рассказали, какой погоды стоит ожидать украинцам в начале недели. Фото: fakty

В Украине в воскресенье 23 января почти во всех регионах ожидается снег.

Облачно с прояснениями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Небольшой снег пройдет во всех областях, в западных – умеренный. На дорогах, кроме большинства южных регионов, гололедица.

Температура ночью -5-10°С, днем ​​-1-6°С, в южных областях около 0°С, в северо-восточной части ночью -9-14°С, днем ​​-3-8°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня узнаем, ждать ли в этом году хорошого урожая хлеба

24-26 января в Украине пойдет снег, в западных, ночью и в северных, Винницкой и Черкасской областях без осадков.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, 24 января ночью в восточной части. Днем в Украине, кроме западных областей, кое-где порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

24 января температура в южной и восточной части ночью 3-8°, днем ​​1-6° мороза; на остальной территории ночью 6-11° мороза.

26-27 января ожидается небольшой снег в западных, северных и центральных областях снег, на остальной территории без осадков.

В Украине 22-23 января будет снег в западных, северных областях и Винницкой области. На Востоке, в большинстве центральных областей снег – разве что местами, чаще прояснение. На юге в выходные будет преобладать сухая погода, лишь в Крыму возможны осадки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Каким поступком сегодня рискуете призвать нищету: приметы 23 января
Каким поступком сегодня рискуете призвать нищету: приметы 23 января Просмотров: 459
Сегодня вспоминаем святителя, который жестко выступал против еретиков
Сегодня вспоминаем святителя, который жестко выступал против еретиков Просмотров: 144
Мэра города пытали за веру во Христа. Кому сегодня молиться
Мэра города пытали за веру во Христа. Кому сегодня молиться Просмотров: 288
Украинцев ждут морозные выходные: обновленный прогноз
Украинцев ждут морозные выходные: обновленный прогноз Просмотров: 468
Сейчас вы читаете новость «Снег и морозы: сообщили, какой будет погода в начале недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины

Самое читаемое
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины 1 Просмотров: 17217
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 14913
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 12386
С &quot;Дії&quot; слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали 2 Просмотров: 9504
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 8334
Общество
В Украине зафиксировали более 15 тыс. новых заражений Сovid-19
В Украине зафиксировали более 15 тыс. новых заражений Сovid-19 Просмотров: 216
Каким поступком сегодня рискуете призвать нищету: приметы 23 января
Каким поступком сегодня рискуете призвать нищету: приметы 23 января Просмотров: 459
Сегодня вспоминаем святителя, который жестко выступал против еретиков
Сегодня вспоминаем святителя, который жестко выступал против еретиков Просмотров: 144
В Чернобыльской зоне обнаружили редких птиц
В Чернобыльской зоне обнаружили редких птиц Просмотров: 432
Сегодня день ангела исключительно у мужчин
Сегодня день ангела исключительно у мужчин Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
5
Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
2
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Голосов: 58273
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть