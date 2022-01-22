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воскресенье, 23 января 2022 06:30

Каким поступком сегодня рискуете призвать нищету: приметы 23 января

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Каким поступком сегодня рискуете призвать нищету: приметы 23 января
Если на деревьях иней, то лето будет холодным. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

23 января украинцы называли днем Григория Летоуказателя. Предки верили, что сегодня уже нужно готовить инвентарь к весенним полевым работам.

Также среди крестьян было принято обращаться к Стогову – духу, обитающему в стогах сена, по легенде. Люди выходили в поле и кланялись скирдам сена. Благодарили дух за работу и помощь в сборе прошлогоднего урожая. В качестве угощения оставляли на земле каравай.

В ночь на 23 января могут присниться вещие сны. Полностью они сбудутся у людей, которые сегодня родились, были убеждены предки. Особенно желали увидеть во сне звезды, солнце или луну, потому что такое видение означало, что человек проживет до 100 лет. В то же время опасными считались сны о купании или тех, где появлялся кузнец. Это намек на будущие проблемы со здоровьем и рабочими делами, говорили украинцы.

Среди примет предки больше всего верили в следующие:

- Если тяжело работаете 23 января, то призовете нищету в семью;

- На деревьях иней – к холодному лету;

- Если ветер дует с юга – в июне будет много грозовых дождей;

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- Если на Григория лежит много снега, то так же много будет и хлеба в новом году;

- Ясная погода – до жаркого лета;

- Иней на столбах – до неудачного года для рыбаков.

Сегодня церковь чествует святителя Григория Нисского, жившего в IV в. Был богословом и философом. Преподобный родился в верующей семье в тогдашнем городе Нисса, находившемся в местности Каппадокия – ныне это территория Турции. Его братьями были святые Василий Великий и Петр Севастийский.

Григорий Нисский известен нетерпением к учению еретиков. Выступал против людей, отрицавших божественную сущность Святого Духа.

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Дата
23
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