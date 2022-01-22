Сегодня вспоминаем святителя, который жестко выступал против еретиков

 
Ексклюзивы
1/5
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Просмотров: 3321
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1170
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 621
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1467
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 6885
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 684
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
Просмотров: 270
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 14418
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 1242
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 2466
Фото
Все фото
10
23
41
6
12
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
&quot;Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат&quot; - как во Львове отметили Соборность
"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
Украинские воины тренировались, как давать врагу &quot;по зубам&quot; на побережье
Украинские воины тренировались, как давать врагу "по зубам" на побережье
Видео
Все видео
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 576
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5409
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2070
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5076
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 963
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 351
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
воскресенье, 23 января 2022 05:30

Сегодня вспоминаем святителя, который жестко выступал против еретиков

  Комментировать
Сегодня вспоминаем святителя, который жестко выступал против еретиков
Григорий Нисский был в свое время известным богословом. ФОТО: rus.culturell.com

Сегодня христиане вспоминают святителя Григория Нисского, жившего в IV в. Был богословом и философом.

Преподобный родился в верующей семье в тогдашнем городе Нисса, находившемся в местности Каппадокия – ныне это территория Турции. Его братьями были святые Василий Великий и Петр Севастийский.

В 372 году Григорий по просьбе Василия Великого стал епископом Ниссы. За 7 лет принял участие в Антиохийском Соборе, где категорически выступил против еретиков, не признававших непорочности Богородицы.

В 381 году Григорий заседал во II Вселенском Соборе, который церковные деятели созвали в Константинополе, чтобы обсудить еретические высказывания архиепископа Македония.

Он отрицал божественную природу Святого Духа. На основе его учения возникло движение, которое называли макеодонизмом. Во время Собора его осудили и назвали противоправным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня узнаем, когда придет потепление

Григорий Нисский умер после 394 года. Точная дата неизвестна.

Вчера христиане вспоминали святого мученика Евстратия, который не отрекся от христианской веры, несмотря на жестокие пытки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня вспоминаем святителя, который жестко выступал против еретиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Зеленский сошел с ума?&quot; – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко 16 Просмотров: 25687
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины Просмотров: 15048
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 14418
С &quot;Дії&quot; слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали 2 Просмотров: 6921
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 6885
Регионы
Сегодня день ангела исключительно у мужчин
Сегодня день ангела исключительно у мужчин Просмотров: 36
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре Просмотров: 360
Бум торговых центров: сколько и где появится в этом году
Бум торговых центров: сколько и где появится в этом году
17
 Просмотров: 378
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
10
 Просмотров: 2196
"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность
"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность
23
 Просмотров: 1521
Больше всего комментируют
16
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
5
Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
2
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Голосов: 270
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть