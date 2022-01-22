Сегодня вспоминаем святителя, который жестко выступал против еретиков

Сегодня христиане вспоминают святителя Григория Нисского, жившего в IV в. Был богословом и философом.
Преподобный родился в верующей семье в тогдашнем городе Нисса, находившемся в местности Каппадокия – ныне это территория Турции. Его братьями были святые Василий Великий и Петр Севастийский.
В 372 году Григорий по просьбе Василия Великого стал епископом Ниссы. За 7 лет принял участие в Антиохийском Соборе, где категорически выступил против еретиков, не признававших непорочности Богородицы.
В 381 году Григорий заседал во II Вселенском Соборе, который церковные деятели созвали в Константинополе, чтобы обсудить еретические высказывания архиепископа Македония.
Он отрицал божественную природу Святого Духа. На основе его учения возникло движение, которое называли макеодонизмом. Во время Собора его осудили и назвали противоправным.
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Григорий Нисский умер после 394 года. Точная дата неизвестна.
Вчера христиане вспоминали святого мученика Евстратия, который не отрекся от христианской веры, несмотря на жестокие пытки.
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