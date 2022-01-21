Украинцев ждут морозные выходные: обновленный прогноз

Украинцев ждут холодные выходные. Всю следующую неделю и даже дальше ожидаются морозы.

На дорогах будет гололедица, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"22 января отмечаем День Соборности. Одевайтесь теплее, желательно куртку или пальто с капюшоном, теплую удобную обувь. Зимняя погода держится своих законов", - говорится в сообщении.

В Киеве в ближайшее время также будут морозы. 21 января максимально -1...2°С, 22 января -4...5°С. Завтра-послезавтра в столице будет идти снег.

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Автор: facebook.com/tala.didenko В Киеве в ближайшее время будут морозы

В Украине 22-23 января будет идти снег в западных, северных областях и Винницкой области. На Востоке, в большинстве центральных областей снег пройдет разве что местами, чаще возможны прояснения. На Юге в выходные будет преобладать сухая погода, только в Крыму вероятны осадки.

Морозная погода в Украине будет доминировать: завтра днем -1...4°С, в воскресенье уже -3...8°С. На Юге пока побудет теплее, а в дальнейшем на неделе мороз усилится.

21 января в большинстве областей Украины существенно ухудшится погода. Объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах. В Карпатах-метели.