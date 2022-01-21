Сегодня в большинстве областей – сильный ветер, в Карпатах – метель

В Украине объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Сильный ветер сегодня будет в большинстве областей, ночью – в западных и восточных.
Днем порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны - гололедица.
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В Киеве и Киевской области 21 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупредили спасатели.
В Украине на этой неделе из-за ухудшения погоды без света осталось 349 населенных пунктов. Больше всего отключений было в Киевской области.
Из-за непогоды пять самолетов не смогли приземлиться в Киеве.
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