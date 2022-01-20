Надвигается похолодание: обновили прогноз на выходные

 
Ексклюзивы
1/5
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1152
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1260
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 423
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 585
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 1422
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 873
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 43628
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3 Просмотров: 2196
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
3 Просмотров: 7380
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3987
Фото
Все фото
6
39
43
3
4
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на &quot;сепарском&quot; ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Видео
Все видео
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Пограничники получили современные французские вертолеты
Пограничники получили современные французские вертолеты
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3987
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1872
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5022
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 января 2022
Просмотров: 9
Заметіль
За краєм моєї землі, де ще недавно стояв ліс, починається порожня, рівна, утрамбована бульдозерами незатишна піщана площина, що тягнеться на захід до ...
четверг, 20 января 2022 16:01

Надвигается похолодание: обновили прогноз на выходные

  Комментировать

Выходные, 21-22 января, в Украине пройдут с периодическим снегом. Ожидается гололедица на дорогах.

В южной части без существенных осадков, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На Востоке в воскресенье также будет преимущественно сухо.

"Подытоживаем, как прошли праздники, сколько прибавилось сантиметров на боках и щеках, скольких мы поздравили и сколько поздравили нас. И пусть все хорошие пожелания уже начинают осуществляться", - говорится в сообщении.

Ветер западный, юго-западный, и дальше будет порывистым. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0...-4°С, на юге +1...5°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  С новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов
С новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине объявили штормовое предупреждение

С новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов. В Киеве также морозы окрепнут. В субботу и воскресенье в столице временами будет идти снег, ожидается порывистый ветер. Ночью -3...6°С, днем 0...-2°С. Гололедица.

На Ивана снег в Украине будет идти на западе, севере и кое-где в центральных областях. На юге и востоке Украины преимущественно без осадков. Одновременно ожидается гололедица. Температура воздуха в день 20 января ожидается от +2...-3°С, в восточных областях -3...8°С. В Киеве будет идти снег, днем будет около нуля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Показали заснеженную вершину Карпат в -15°C
Показали заснеженную вершину Карпат в -15°C Просмотров: 252
В Украину возвращаются морозные осадки: где ждать снегопадов
В Украину возвращаются морозные осадки: где ждать снегопадов Просмотров: 333
Сегодня день ангела у владельцев едва ли не самого популярного имени в Украине
Сегодня день ангела у владельцев едва ли не самого популярного имени в Украине Просмотров: 3339
Атмосферный фронт принесет в Украину снег и морозы
Атмосферный фронт принесет в Украину снег и морозы Просмотров: 540
Сейчас вы читаете новость «Надвигается похолодание: обновили прогноз на выходные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Объявили бойкот Олимпийским играм

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 43601
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 Просмотров: 25038
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 Просмотров: 15021
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 2 Просмотров: 9036
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
 Просмотров: 8748
Общество
В Украине официально установили День чествования киборгов
В Украине официально установили День чествования киборгов
"Запреты не помогают": ВОЗ призвала снять ограничения на международные поездки
"Запреты не помогают": ВОЗ призвала снять ограничения на международные поездки Просмотров: 54
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение Просмотров: 306
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 4437
Новорожденная Мария-Тереза Михайловская нуждается в самом дорогом в мире уколе
Новорожденная Мария-Тереза Михайловская нуждается в самом дорогом в мире уколе
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
4
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
4
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
3
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
Голосов: 58247
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть