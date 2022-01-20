Надвигается похолодание: обновили прогноз на выходные

Выходные, 21-22 января, в Украине пройдут с периодическим снегом. Ожидается гололедица на дорогах.

В южной части без существенных осадков, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На Востоке в воскресенье также будет преимущественно сухо.

"Подытоживаем, как прошли праздники, сколько прибавилось сантиметров на боках и щеках, скольких мы поздравили и сколько поздравили нас. И пусть все хорошие пожелания уже начинают осуществляться", - говорится в сообщении.

Ветер западный, юго-западный, и дальше будет порывистым. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0...-4°С, на юге +1...5°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko С новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов

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С новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов. В Киеве также морозы окрепнут. В субботу и воскресенье в столице временами будет идти снег, ожидается порывистый ветер. Ночью -3...6°С, днем 0...-2°С. Гололедица.

На Ивана снег в Украине будет идти на западе, севере и кое-где в центральных областях. На юге и востоке Украины преимущественно без осадков. Одновременно ожидается гололедица. Температура воздуха в день 20 января ожидается от +2...-3°С, в восточных областях -3...8°С. В Киеве будет идти снег, днем будет около нуля.