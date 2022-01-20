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четверг, 20 января 2022 06:21

В Украину возвращаются морозные осадки: где ждать снегопадов

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В Украину возвращаются морозные осадки: где ждать снегопадов
В Житомире днем до +2°С, небольшая облачность и снег. Фото: pixabay.com

20 января в западных и северных областях Украины несколько потеплеет. Днем температура поднимется до +2°С, а на юге - до +5°С.

В то же время сильные морозы все еще ожидаются на севере и северо-востоке, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность и снег. Температура воздуха днем составит +2°С.

Во Львове и Ривне в четверг будет пасмурно. Будет снежить, прогнозируют сплошную облачность. Днем в пределах 0°С.

В Луцке и Хмельницком - небольшая облачность и снегопад, днем до +1°С.

В Тернополе 20 января днем температура установится около 0°С. Будет пасмурно, сплошная облачность и снег.

В Ивано-Франковске и Виннице сегодня будет пасмурно, сплошная облачность и снег. Днем воздух прогреется до +2°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0...-3°С. будут преобладать снег, пасмурная погода и сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, днем потеплеет до +4°С.

В Житомире днем до +2°С, небольшая облачность и снег.

В Черкассах также небольшая облачность, но без осадков. Днем в пределах +1°С.

В Кропивницком температура днем составит не выше +1°С, небольшая облачность.

В Полтаве также небольшая облачность, температура воздуха упадет до -2°С.

В Одессе 20 января - небольшая облачность, температура днем около +4°С.

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В Херсоне в четверг потеплеет до +5°С, будет практически безоблачно.

В Николаеве тоже практически безоблачно, днем в пределах +4°С.

В Запорожье температура днем будет достигать +1°С, небольшая облачность.

В Сумах без осадков. Дневная температура воздуха составит -3°С, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура в течение дня будет не выше -3°С.

В Днепре температура днем не выше -1°С, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями и +2°С.

20 января на западе Украины существенно ухудшится погода. В восьми областях объявили штормовое предупреждение. Ожидается значительный снег, метели и сильный ветер до 15-20 м/с.

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