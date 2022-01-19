Атмосферный фронт принесет в Украину снег и морозы

 
Ексклюзивы
1/5
"И чтоб что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И чтоб что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
1 Просмотров: 225
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
1 Просмотров: 3357
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 1953
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Просмотров: 837
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 2997
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Просмотров: 2214
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
1 Просмотров: 1746
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Просмотров: 4383
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 783
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Просмотров: 3366
Фото
Все фото
3
4
49
5
8
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры &quot;Кровавого Огнекреща&quot;
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Украинские полярники записали уникальное &quot;пение&quot; тюленей
Украинские полярники записали уникальное "пение" тюленей
На границе Украины устанавливают вертолетные площадки
На границе Украины устанавливают вертолетные площадки
Видео
Все видео
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Пограничники получили современные французские вертолеты
Пограничники получили современные французские вертолеты
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 1953
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1809
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4968
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 756
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 369
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
среда, 19 января 2022 17:30

Атмосферный фронт принесет в Украину снег и морозы

  Комментировать

Завтра, на Ивана, снег в Украине будет идти на западе, севере и кое-где в центральных областях.

В Карпатах может снежить сильнее, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Придет атмосферный фронт. Завершаем мудро рождественские праздники, колядуем, работаем, бережем себя и страну", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В Украину идет атмосферный фронт
В Украину идет атмосферный фронт

На юге и востоке Украины завтра преимущественно без осадков. Одновременно ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит -3...9°С, на востоке -9...14°С.

В день 20 января ожидается от +2...-3°С, в восточных областях -3...8°С.

В Киеве завтра пройдет снег. Ночью будет в пределах -2...4°С, днем около нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ряде областей объявили штормовое предупреждение

В Киеве скорость ветра 14 января достигла рекордных 23 м/с. Рекорд на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Атмосферный фронт принесет в Украину снег и морозы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе

Самое читаемое
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 12825
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 12510
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 10125
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину Просмотров: 7947
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
13
 Просмотров: 6516
Общество
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
3
 Просмотров: 180
Били током и обливали водой: в РФ пытают украинского политзаключенного
Били током и обливали водой: в РФ пытают украинского политзаключенного Просмотров: 225
В Украине могут вернуть красную зону карантина - Минздрав
В Украине могут вернуть красную зону карантина - Минздрав Просмотров: 792
В ряде областей объявили штормовое предупреждение
В ряде областей объявили штормовое предупреждение Просмотров: 279
Теперь не 360 дней: в Украине сократили срок действия Covid-сертификатов
Теперь не 360 дней: в Украине сократили срок действия Covid-сертификатов Просмотров: 1719
Больше всего комментируют
7
Дело Порошенко: судье вызвали медиков (обновлено)
3
Порошенко подали в розыск (обновлено)
3
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
2
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
Голосов: 58242
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть