Атмосферный фронт принесет в Украину снег и морозы

Завтра, на Ивана, снег в Украине будет идти на западе, севере и кое-где в центральных областях.

В Карпатах может снежить сильнее, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Придет атмосферный фронт. Завершаем мудро рождественские праздники, колядуем, работаем, бережем себя и страну", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko В Украину идет атмосферный фронт

На юге и востоке Украины завтра преимущественно без осадков. Одновременно ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит -3...9°С, на востоке -9...14°С.

В день 20 января ожидается от +2...-3°С, в восточных областях -3...8°С.

В Киеве завтра пройдет снег. Ночью будет в пределах -2...4°С, днем около нуля.

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В Киеве скорость ветра 14 января достигла рекордных 23 м/с. Рекорд на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году.