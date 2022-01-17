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понедельник, 17 января 2022 12:28

Скорость ветра в столице достигла рекордного значения

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Скорость ветра в столице достигла рекордного значения
Исторический рекордный максимум удерживается с 1881 года. Фото: pixabay.com

В Киеве скорость ветра 14 января достигла рекордных 23 м/с.

Рекорд на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, сообщила 17 января Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"В столице максимальная скорость ветра в пятницу достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч), что превысило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году", - говорится в сообщении.

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Исторический рекордный максимум скорости ветра в Киеве, по уточненным данным, равен 25 м/с и удерживается с 20 марта 1881 года.

Сегодня в Украине будут наблюдаться сильные порывы ветра. Первый уровень опасности объявили в западных и северных областях. Днем в Киеве и Киевской области порывы ветра будут 17-22 м/с.

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Дата
17
января

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