Спасатели предупредили о порывах ветра

Сегодня в Украине будут наблюдаться сильные порывы ветра.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
И уровень опасности объявлен в западных и северных областях.
Днем в Киеве и Киевской области порывы ветра составят 17-22 м/с.
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Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ветер еще сильнее - 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
Так погодные условия можно призвести к размещению роботов в подведомственной энергетике, комунальном господарстве, порушении и прицеплении руху транспорта на дорогах и улицах, застерегли у ДСНС.
В Украине в начале следующей недели снова будет снег. Кое-где следует ожидать сильные морозы.
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