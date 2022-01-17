Спасатели предупредили о порывах ветра

В понедельник сильный ветер. Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине будут наблюдаться сильные порывы ветра.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

И уровень опасности объявлен в западных и северных областях.

Днем в Киеве и Киевской области порывы ветра составят 17-22 м/с.

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Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ветер еще сильнее - 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Так погодные условия можно призвести к размещению роботов в подведомственной энергетике, комунальном господарстве, порушении и прицеплении руху транспорта на дорогах и улицах, застерегли у ДСНС.

В Украине в начале следующей недели снова будет снег. Кое-где следует ожидать сильные морозы.