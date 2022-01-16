Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

Рассказали, какую погоду ждать украинцам в ближайшие дни. Фото: ua.news

В Украине в начале следующей недели снова будет снижаться.

Кое-где следует ожидать сильные морозы, сообщает Украинский гидрометцентр.

Уже в эту ночь на востоке столбики термометров опустятся до -11 °С. До Крещения, 19 января, небо несколько прояснится, осадки обещают в восточных регионах.

В понедельник, 17 января, осадки накроют большинство областей, кроме южных, Донецкой и Луганской. Ночью будет идти снег, а днем ​​- мокрый. Ветер ожидается западного и юго-западного направлений, 7-12 м/с.

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В ночные часы столбики термометров опустятся в среднем до -3…-5 °С, еще ниже в Закарпатье, Прикарпатье и Буковине – до -8 °С. Морознее будет и в Черниговской, Днепропетровщине, Запорожье – около -4…-7 °С, а в Луганской области в пределах -9…-11 °С.

Днем температура воздуха установится на уровне 0...+2°С, на востоке на несколько градусов ниже, а на юге до +4...+7°С.

В связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Погода в Украине 17 января. Фото: Украинский гидрометцентр

Во вторник, 18 января, будет снижаться почти в сутки и во всех регионах, ожидается северо-западный ветер, 7-12 м/с.

Ночная температура воздуха будет держаться на уровне -3…-5°С, на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине до -7°С, а в Прикарпатье и Буковине около -10°С. В южных регионах теплее – низкие столбики термометров опустятся до -3 °С.

Днем температура в зависимости от региона будет варьироваться от -2 °С до +2 °С, в среднем около -1…-3 °С.

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Погода в Украине 18 января. Фото: Украинский гидрометцентр

В среду, 19 января, в Украине солнце днем ​​будет выглядеть из-за облаков, небольшие осадки ожидаются только в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Погода в Украине 19 января. Фото: Украинский гидрометцентр

Температура воздуха ночью на уровне -3...-9°С, днем ​​на западе -1...+2°С, на Закарпатье, севере и в центре до -4°С, на востоке в пределах -4...-9°С, а на юге -1…+3°С. Ветер западного и северо-западного направлений, 5-10 м/с.

16 января христиане вспоминают святого мученика Гордия. С этим днем ​​у наших предков было связано немало примет и верований. На Гордия нельзя ничем хвастаться и гордиться, считали предки. Мол, такое поведение может принести человеку проблемы или даже беды. Сегодня предки употребляли много сырных блюд – вареники и ватрушки с этой начинкой. Люди верили, что такая "сырная" традиция способна принести счастье в дом.