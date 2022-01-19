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четверг, 20 января 2022 03:00

Сегодня день ангела у владельцев едва ли не самого популярного имени в Украине

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Сегодня день ангела у владельцев едва ли не самого популярного имени в Украине
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Иван и Афанасий.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

Афанасий – украинские формы этого имени – Панас и Опанас. Мужчины, которых так зовут, неконфликтны и добры. Приятны в общении, но очень скромны. Эта черта характера создает им определенные проблемы в процессе строительства карьеры – по служебной лестнице они продвигаются очень медленно. Женщинам с ними комфортно, потому что Панасы не навязчивы и никогда не будут заставлять избранницу делать то, чего она не хочет.

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Вчера день ангела отмечали люди с именами Андрей, Лидия, Лаврентий, Иоанн, Мария. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах владельцев этих имен.

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