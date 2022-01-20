В Украине объявили штормовое предупреждение

 
Ексклюзивы
1/5
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 837
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1116
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 378
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 567
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 1341
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 828
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 40082
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3 Просмотров: 2151
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
3 Просмотров: 7137
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3879
Фото
Все фото
6
39
43
3
4
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на &quot;сепарском&quot; ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Противотанковые системы прибыли из Британии в Украину
Видео
Все видео
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Пограничники получили современные французские вертолеты
Пограничники получили современные французские вертолеты
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3879
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1863
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5013
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 882
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
четверг, 20 января 2022 15:10

В Украине объявили штормовое предупреждение

  Комментировать
В Украине объявили штормовое предупреждение
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта. Фото: pixabay.com

21 января ночью в западных и восточных, а днем в большинстве областей Украины существенно ухудшится погода. Объявили штормовое предупреждение.

Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололед на дорогах, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В Карпатах - метели.

"В столице и Киевской области в пятницу гололедица, первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали заснеженную вершину Карпат в -15°C

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться", - предупреждают спасатели.

На Ивана снег в Украине будет идти на западе, севере и кое-где в центральных областях. На юге и востоке Украины преимущественно без осадков. Одновременно ожидается гололедица. Температура воздуха в день 20 января ожидается от +2...-3°С, в восточных областях -3...8°с. В Киеве будет идти снег, днем будет около нуля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Сегодня узнаем, будет ли жарким лето
Сегодня узнаем, будет ли жарким лето Просмотров: 2259
В Украину возвращаются морозные осадки: где ждать снегопадов
В Украину возвращаются морозные осадки: где ждать снегопадов Просмотров: 333
Сегодня день ангела у владельцев едва ли не самого популярного имени в Украине
Сегодня день ангела у владельцев едва ли не самого популярного имени в Украине Просмотров: 2601
Атмосферный фронт принесет в Украину снег и морозы
Атмосферный фронт принесет в Украину снег и морозы Просмотров: 531
Сейчас вы читаете новость «В Украине объявили штормовое предупреждение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Объявили бойкот Олимпийским играм

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 40145
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 Просмотров: 23958
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 Просмотров: 14049
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 2 Просмотров: 8505
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
 Просмотров: 8343
Общество
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 2088
Новорожденная Мария-Тереза Михайловская нуждается в самом дорогом в мире уколе
Новорожденная Мария-Тереза Михайловская нуждается в самом дорогом в мире уколе
 Просмотров: 297
Как записаться на Covid-вакцинацию: пошаговая инструкция
Как записаться на Covid-вакцинацию: пошаговая инструкция
 Просмотров: 135
Добровольцам терробороны разрешили применять охотничье оружие
Добровольцам терробороны разрешили применять охотничье оружие Просмотров: 414
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
4
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
4
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
3
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
Голосов: 58245
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть