В Украине объявили штормовое предупреждение

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта. Фото: pixabay.com

21 января ночью в западных и восточных, а днем в большинстве областей Украины существенно ухудшится погода. Объявили штормовое предупреждение.

Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололед на дорогах, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В Карпатах - метели.

"В столице и Киевской области в пятницу гололедица, первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться", - предупреждают спасатели.

На Ивана снег в Украине будет идти на западе, севере и кое-где в центральных областях. На юге и востоке Украины преимущественно без осадков. Одновременно ожидается гололедица. Температура воздуха в день 20 января ожидается от +2...-3°С, в восточных областях -3...8°с. В Киеве будет идти снег, днем будет около нуля.