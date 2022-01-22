Мэра города пытали за веру во Христа. Кому сегодня молиться

Православные христиане 22 января чтят память святого мученика Евстратия. Он пострадал за веру во Христа.

Родился в Армении в городе Севастия. Был военачальником и тайно исповедовал христианство.

Автор: pinterest.com Святой Евстратий был мэром города Севастия. Долгие годы скрывал свою веру, однако стал на сторону христиан во времена гонений

Во время правления императора Диоклетиана начались гонения на верующих. Одним из первых схватили пресвитера Аравийской церкви Авксентия. Его вместе с другими бросили в темницу.

Праведников пытались сбить с пути разными соблазнами, однако они были непоколебимы и отказывались отрекаться от веры.

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Евстратий увидел смелость и неуступчивость христиан и решил открыть свою веру в Господа, чтобы бороться за права единомышленников. К тому времени он занимал должность мэра города.

За это его подвергли пыткам – избивали, надевали железные сапоги, жгли огнем. После жестоких мучений его сожгли, а Авксентию отрубили голову.

День ангела сегодня отмечают Павел и Пётр. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребёнка называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере. Вместе с семьей сегодня следует помолиться в церкви.