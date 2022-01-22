Мэра города пытали за веру во Христа. Кому сегодня молиться

Православные христиане 22 января чтят память святого мученика Евстратия. Он пострадал за веру во Христа.
Родился в Армении в городе Севастия. Был военачальником и тайно исповедовал христианство.
Во время правления императора Диоклетиана начались гонения на верующих. Одним из первых схватили пресвитера Аравийской церкви Авксентия. Его вместе с другими бросили в темницу.
Праведников пытались сбить с пути разными соблазнами, однако они были непоколебимы и отказывались отрекаться от веры.
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Евстратий увидел смелость и неуступчивость христиан и решил открыть свою веру в Господа, чтобы бороться за права единомышленников. К тому времени он занимал должность мэра города.
За это его подвергли пыткам – избивали, надевали железные сапоги, жгли огнем. После жестоких мучений его сожгли, а Авксентию отрубили голову.
День ангела сегодня отмечают Павел и Пётр. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребёнка называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере. Вместе с семьей сегодня следует помолиться в церкви.
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