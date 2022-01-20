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четверг, 20 января 2022 11:02

Пустыню Сахару покрыло снегом: фото редкого явления
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Фото: Karim Bouchetata, Bav Media

В Сахаре возле города Айн-Сефра в Алжире выпал снег и покрыл песчаные дюны.

Обычно в пустыне температура воздуха составляет около 136,4℉ (+58°C). Ночью она опустилась до -2°C, что и обусловило оседание снега, пишет Daily Mail.

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За последние 42 года снег там видели пять раз: в 1979-м, 2016-м, 2018-м и 2021 году. Зафиксировать явление в этом году удалось местному фотографу Кариму Бушетати.

Хотя Сахара сегодня очень сухая, ожидается, что она снова станет зеленой спустя примерно 15 000 лет.

Город Айн-Сефра расположен на высоте около 3000 футов над уровнем моря. Окружен Атласскими горами, вершины которых и раньше бывали заснеженными.

Пустыня Сахара занимает огромную часть Северной Африки. Климат в Сахаре один из самых суровых на планете из-за сильных ветров, нехватки влаги и скачков температуры. Снег, который ранее был чудом для этой местности, больше не вызывает большого удивления. К тому же он держится максимум несколько часов, пока температура снова не пойдет вверх.

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