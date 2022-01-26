Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео

В Турции из-за мощных снегопадов в Стамбуле госслужащих отправили в административный отпуск.

Обучение в высших учебных заведениях прекратили до 31 января, говорится в заявлении губернаторства Стамбула.

"Государственные служащие, рабочие и другой персонал 26 января будут находиться в административном отпуске, лица с ограниченными физическими возможностями и беременные из числа госслужащих - до 28 января", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Для борьбы с последствиями снегопадов в провинции Стамбул задействовали более 18 тыс. личного состава и 5,2 тыс. единиц техники.

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Утром в среду сообщили о постепенном возобновлении работы аэропортов, но в аэропорту "Стамбул" рейсы до сих пор отменены.

В целом по стране для устранения последствий снегопадов и оказания помощи гражданам привлекли более 81 тыс. личного состава, 27,3 тыс. единиц техники.

В 22 провинциях 24,6 тыс. граждан разместили в гостевых домах и общежитиях. Из снежного плена освобождали 9,4 тыс. человек. Жителей районов, где наблюдаются снегопады, призывают оставаться дома и соблюдать ограничения.

25 января в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада отменили авиарейсы и в Украину. Аэропорт Стамбула впервые закрыли из-за неблагоприятных погодных условий с момента его открытия в 2019 году. Сильная метель, которая началась поздно вечером 23 января, укрыла значительную часть турецкого мегаполиса слоем снега глубиной 40 см. Все междугородные автобусные сообщения прекратили.