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среда, 26 января 2022 15:54

Стала известна судьба застрявших украинцев в заснеженном Стамбуле

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Стала известна судьба застрявших украинцев в заснеженном Стамбуле
Застрявшие в Стамбуле украинцев достанутся сегодня двумя рейсами в Киев. Фото: pixabay.com

В среду, 26 января, из турецкого Стамбула в Киев вылетел первый рейс со 130 пассажирами на борту. На нем, в частности, есть украинцы, застрявшие в Стамбуле из-за непогоды.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

"По информации авиаперевозчиков, в течение часа (около 15:00. – Gazeta.ua) в Киев должен вылететь первый рейс со 130 пассажирами на борту. Вечером планируется другой рейс еще для 180 человек", - написал Николенко.

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Добавил, что консулы работают на возвращение всех застрявших украинцев домой.

Согласно табло аэропорта Стамбула, самолет с украинцами вылетел в 15:05 по местному времени.

25 января в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада отменили авиарейсы и в Украину.

Аэропорт Стамбула впервые закрыли из-за неблагоприятных погодных условий со времени его открытия в 2019 году. Сильная метель, которая началась поздно 23 января, укрыла значительную часть турецкого мегаполиса слоем снега глубиной 40 см. Все междугородные автобусные сообщения прекратили.

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