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среда, 26 января 2022 07:18

Украину засыпает снегом: синоптики обновили прогноз

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Украину засыпает снегом: синоптики обновили прогноз
Снегопады накрыли всю Украину. Фото: t.me/KyivCityOfficial

26 января во всех областях Украины ожидаются снегопады.

Температура воздуха будет днем ​​колебаться от 0 до -6°C, сообщает Укргидрометцентр.

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Отмечается, что на западе днем ​​-1...-3°C, ночью -3...-8°C. На севере днем ​​-1...-5°C, а ночью -7...-11°C. На востоке днем ​​-3...-7°C, ночью -10...-13°C. На юге днем ​​-1...-3°C, а ночью -6...-10°C. Днем -1...-3°C, ночью -6...-10°C.

В столице также ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит днем ​​0...-2°C, ночью -6...-8°C.

На горе Пип Иван Черногорский ударил в Карпатах мороз -15°C.

На горе намело снега, облачно. Ветер западный в пределах 15-16 м/с.

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Сейчас вы читаете новость «Украину засыпает снегом: синоптики обновили прогноз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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