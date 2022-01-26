Украину засыпает снегом: синоптики обновили прогноз

26 января во всех областях Украины ожидаются снегопады.
Температура воздуха будет днем колебаться от 0 до -6°C, сообщает Укргидрометцентр.
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Отмечается, что на западе днем -1...-3°C, ночью -3...-8°C. На севере днем -1...-5°C, а ночью -7...-11°C. На востоке днем -3...-7°C, ночью -10...-13°C. На юге днем -1...-3°C, а ночью -6...-10°C. Днем -1...-3°C, ночью -6...-10°C.
В столице также ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит днем 0...-2°C, ночью -6...-8°C.
На горе Пип Иван Черногорский ударил в Карпатах мороз -15°C.
На горе намело снега, облачно. Ветер западный в пределах 15-16 м/с.
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