В ряде областей объявили штормовое предупреждение

28 января на Западе Украины существенно ухудшится погода. В восьми областях объявили штормовое предупреждение.

Ожидается значительный снег, метели и сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр.

"В пятницу в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах значительный снег и метели", - говорится в сообщении.

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Автор: meteo.gov.ua Синоптики предупреждают о порывах ветра и метелях

Первый уровень опасности - желтый - объявили в таких областях:

- Волынская;

- Ровенская;

- Львовская;

- Тернопольская;

- Хмельницкая;

- Закарпатская;

- Ивано-Франковская;

- Черновицкая.

Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

С 28 января дни начинают увеличиваться. Сегодня христиане вспоминают святого Павла Фивейского. В народе 28 января называли просто Павлов день. На Павла нельзя злоупотреблять алкоголем и ссориться со знакомыми. Иначе рискуете разорвать связи навсегда, верили люди.