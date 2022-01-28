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пятница, 28 января 2022 09:23

В ряде областей объявили штормовое предупреждение

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28 января на Западе Украины существенно ухудшится погода. В восьми областях объявили штормовое предупреждение.

Ожидается значительный снег, метели и сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр.

"В пятницу в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах значительный снег и метели", - говорится в сообщении.

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Автор: meteo.gov.ua
  Синоптики предупреждают о порывах ветра и метелях
Синоптики предупреждают о порывах ветра и метелях

Первый уровень опасности - желтый - объявили в таких областях:
- Волынская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.

Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

С 28 января дни начинают увеличиваться. Сегодня христиане вспоминают святого Павла Фивейского. В народе 28 января называли просто Павлов день. На Павла нельзя злоупотреблять алкоголем и ссориться со знакомыми. Иначе рискуете разорвать связи навсегда, верили люди.

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Дата
28
января

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