В ряде областей объявили штормовое предупреждение

28 января на Западе Украины существенно ухудшится погода. В восьми областях объявили штормовое предупреждение.
Ожидается значительный снег, метели и сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр.
"В пятницу в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах значительный снег и метели", - говорится в сообщении.
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Первый уровень опасности - желтый - объявили в таких областях:
- Волынская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.
С 28 января дни начинают увеличиваться. Сегодня христиане вспоминают святого Павла Фивейского. В народе 28 января называли просто Павлов день. На Павла нельзя злоупотреблять алкоголем и ссориться со знакомыми. Иначе рискуете разорвать связи навсегда, верили люди.
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