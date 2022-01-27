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пятница, 28 января 2022 06:30

Почему 28 января украинцы считали крайне опасным днем

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Почему 28 января украинцы считали крайне опасным днем
Если 28 января воробьи сидят на ветвях, но не чирикают - скоро пойдет снег. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане вспоминают святого Павла Фивейского. В народе 28 января называли просто - "Павлов день".

На Павла нельзя злоупотреблять алкоголем и ссориться со знакомыми. Иначе рискуете разорвать связи навсегда, верили люди. С 28 января дни начинают увеличиваться.

"Павел пришел и дня прибавил", – говорили наши предки.

В то же время украинцы были убеждены, что из-за такого "зимнего перелома" в сторону дня – 28 января становится особенно опасным. Мол, сегодня завистники могут наслать на человека порчу. Чтобы от нее защититься, люди вносили в дом ветку полыни или чертополоха. Часто растения клали в постель к детям, чтобы с ними ничего не произошло.

Из примет украинцы больше всего верили в следующие:

- Облака тянутся с севера – до крепкого мороза;

- На небе мерцают звезды – придет похолодание;

- Если на дереве много воробьев, но они не чирикают - ожидайте снега;

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- На Павла поднялся ветер – к дождливому лету;

– Будет оттепель, если сегодня каркают вороны.

Павел Фивейский стал первым христианским монахом, ушедшим жить отшельником в пустыню. Проводил дни в молитве и посте. Отбыл в одиночестве 91 год, а скончался 113-летним. Его похоронил другой знаменитый сподвижник Антоний Великий.

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