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суббота, 04 декабря 2021 12:28

Непогода обесточила 130 населенных пунктов в двух областях

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Непогода обесточила 130 населенных пунктов в двух областях
Укравтодор обеспечил проезд на дорогах общего пользования. Фото: Александр Хоменко

Из-за непогоды без света остались 130 населенных пунктов в двух областях Украины.

К восстановлению электроснабжения во Львовской и Ивано-Франковской областях привлекли бригады облэнерго, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 декабря в результате осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Из-за порывов ветра и мокрого снега обесточены 118 населенных пунктов на Львовщине и 12 В Ивано-Франковской области", – говорится в сообщении.

В то же время Укравтодор обеспечил проезд на дорогах общего пользования.

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4 декабря в Украине прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. В западных областях ожидается налипание мокрого снега, метели и гололедица на дорогах. В Карпатах-сильный снег. В воскресенье осадки в Украине ожидаются практически везде, но периодические и небольшие. Температура воздуха предполагается низкой, ночью -1...7°С, а днем от +4...-2°С. На юге и в субботу разве что на востоке до +3...8°С.

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Дата
04
декабря

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