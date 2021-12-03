Сыро и холодно: погода не порадует в первые выходные зимы

Первые декабрьские выходные в Украине будут влажными и холодными.

4 декабря мокрый снег и дожди наиболее вероятны в восточных областях, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Возможны также осадки на юге, кроме Одесской области.

"Остальную территорию завтра освободит от фронтальных осадков антициклон. В то же время повысится атмосферное давление. Однако воздух все равно будет насыщен влагой - кому трудно дышать таким воздухом, закрывайте нос шарфом или маской", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Остальную территорию Украины завтра освободит от фронтальных осадков антициклон

В воскресенье осадки в Украине ожидаются практически повсеместно, но периодические и небольшие. Температура воздуха предполагается низкой, ночью -1...7°С, а днем от +4...-2°С. На юге и в субботу разве что на востоке до +3...8°С.

В Киеве завтра сухо с прояснениями, а вот в воскресенье, 5 декабря, облачность увеличится. Местами возможны морось и мокрый снег или дождь. В ночные часы в столице будет до -5°С, в дневные около 0°С.

"Поэтому на базар или выставку лучше в субботу. Также можно не отходить далеко от холодильника, добывая оттуда компоненты для выпечки на вечер, чтобы потом обложиться чаем, испеченным лакомством, планшетом с сериалом или классной книжкой", - добавила синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объявили штормовое предупреждение: есть угроза остановки транспорта

Декабрь в Украине начнется с холода, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными. На Святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.