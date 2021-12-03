Объявили штормовое предупреждение: есть угроза остановки транспорта

Ухудшение погодных условий прогнозируют и в Карпатах. Фото: pixabay.com

3 декабря в Украине прогнозируют значительное ухудшение погодных условий.

В западных областях ожидается налипание мокрого снега, метели и гололедица на дорогах, сообщила пресс-служба ДСНС. В Карпатах будет сильный снег.

"В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

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Опасные метеорологические явления прогнозируют также в Карпатах. Из-за сильного снегопада там объявили второй уровень опасности, оранжевый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. В Карпатах - местами до остановки", - предупредили спасатели.

Декабрь в Украине начнется с холода, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными. На Святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.