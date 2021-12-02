Карпаты засыпает снегом - намело по пояс

Утром 2 декабря на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах было облачно и снежно.

Фото распространил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 09:05 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Идет снег", - говорится в описании фотографии.

Столбики термометров показывали -6°C. Юго-восточный ветер на вершине горы достигал 8-10 м/с.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 Утром на горе Пип Иван в Карпатах была ограничена видимость

По-зимнему и на горе Драгобрат. Снега там намело уже по пояс.

Об этом в Facebook рассказал Василий Молдавчук.

"Снега больше, чем по пояс. Представьте, зима, настоящая зима", - прокомментировал он видео, снятое на вершине.

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Зима в Украине начнется снегом. 2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако в выходные снова ожидается похолодание. В столице сегодня ожидается мокрый снег, на дорогах скользко и "каша", с обеда осадки постепенно будут прекращаться. Ветер западный, порывистый и некомфортный. Ночью в Киеве в пределах 0...-2°С, днем 0...+2°С.