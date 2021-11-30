Зима в Украине начнется снегом: прогноз на 1-3 декабря

Зима в Украине начнется снегом. 2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако в выходные снова ожидается похолодание.

На дорогах уже появляется гололедица, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"1 декабря снег будет мокрым, потому что температура воздуха, хотя и ожидается низкой, однако все же серьезного мороза пока нет. Там, где будет потеплее, понятно, ожидается дождь. Ветер остается порывистым, иногда даже сильным, преимущественно западного направления. Шарфики не забудьте на шею, а шапки на голову", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Карта показывает наибольшую вероятность снега завтра в Украине

Температура воздуха в большинстве областей Украины ближайшей ночью составит 0...-4°С, завтра днем будет от +4...-1°С, в южной части +3...8°С.

В столице завтра ожидается мокрый снег, на дорогах скользко и "каша", с обеда осадки постепенно будут прекращаться. Ветер западный, порывистый и некомфортный. Ночью в Киеве в пределах 0...-2°С, днем 0...+2°С.

"Грейтесь! От теплых мыслей, воспоминаний о хорошем лете и строя реальные планы на лето грядущее. Разве ценили бы мы солнце и лето, если бы не ноябрь и декабрь со своим облачным ворчанием и серой пеленой за окном?" - добавила синоптик.

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В последний день осени в Карпатах температура воздуха опустилась до морозных -12°С и выпал снег. В горах метель, а юго-западной ветер достигает 8-10 м/с. На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м.