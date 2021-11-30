В Карпатах свирепствует метель и мороз -12°C

В последний день осени в Карпатах температура воздуха опустилась до морозной и выпал снег.

В горах метель, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. Юго-западной ветер достигает 8-10 м/с.

"По состоянию на 9:00 30 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Температура воздуха составляет -12°С", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 В Карпатах мороз до -12°С и метель

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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В восьми областях Украины из-за сильного ветра без света остались 179 населенных пунктов. В то же время 30 ноября вновь объявили штормовое предупреждение. Ожидается мощный ветер с порывами 15-20 м/с. Первый уровень опасности, желтый. Рекомендации, которых стоит придерживаться во время сильного ветра, по ссылке.