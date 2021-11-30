В восьми областях обесточены почти 180 населенных пунктов

По причине ветра сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Фото: "Суспільне Харків"

В восьми областях Украины из-за непогоды без света остались 179 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на утро 30 ноября в результате сильного ветра сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Обесточены 179 населенных пунктов (Черниговская область – 49, Донецка – 36, Киевская – 29, Полтавская – 24, Житомирская – 15, Сумская – 13, Волынская – семь и Луганская – шесть)", – говорится в сообщении.

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Во вторник, 30 ноября, в Украине снова объявили штормовое предупреждение. Ожидается мощный ветер с порывами 15-20 м/с. Первый уровень опасности, желтый. Рекомендации, которых стоит придерживаться во время сильного ветра, по ссылке.