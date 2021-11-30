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вторник, 30 ноября 2021 06:25

Ветер будет сносить: Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение

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Ветер будет сносить: Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение
Украинцев предупредили о опасности погоды. Фото: pixabay.com

Во вторник, 30 ноября, в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

Ожидается мощный ветер, сообщил Укргидрометцентр.

"30 ноября ночью на большей части территории, днем ​​в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности желтый", - говорится в сообщении.

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Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

- укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.

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