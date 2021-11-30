Мощный ветер остановил суда в Керченском проливе

Мощный шторм налетел в Крым. Фото: 24tv.ua

В Керченском проливе застряли около 100 судов. Судоходству препятствует сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-секретарь Роморречфлота Алексей Кравченко, пишет ТАСС.

Суда ждут прохода с севера на юг, и примерно столько же - в обратном направлении.

29 и 30 ноября в оккупированном Крыму в связи с сильным ветром было объявлено штормовое предупреждение. Ветер повалил деревья, в некоторых районах Симферополя и близлежащих деревнях произошли отключения электроэнергии, всего без света осталось около 56 тысяч жителей оккупированного полуострова.

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Из-за непогоды также приостановлено курсирование катеров в Севастопольской бухте.

Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.