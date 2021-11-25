Погода на Новый год и Рождество: украинцев шокировали прогнозом

В то же время снега на праздники не прогнозируют. Фото: pixabay.com

Зима придет в Украину по графику. Декабрь будет теплым, а февраль обещает быть снежным. На Новый год и Рождество ожидаются сильные морозы до -30°С.

В то же время снега на праздники не прогнозируют, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Сегодня.

"На новогодние и рождественские праздники в Украину придут морозы - температура может снизиться до -25...30 градусов", - сказал он.

В то же время он отметил, что такое значительное похолодание будет кратковременным, а зимняя погода в целом - неустойчивой. Декабрь будет сравнительно теплым, без каких-либо критических проявлений.

Зимний холод будет ощущаться уже в конце ноября. Температура может опуститься до -10°С.

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В этом году погода в декабре на территории Украины будет близка к климатической норме. В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туман и гололед.