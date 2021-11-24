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Синоптики спрогнозировали, какой погоды ждать в последний месяц 2021 года

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Синоптики спрогнозировали, какой погоды ждать в последний месяц 2021 года
В декабре отмечены сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололедица. Фото: pixabay.com

В этом году погода в декабре на территории Украины будет близка к климатической норме.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

"Средняя лунная температура воздуха предполагается от -4°C до +3°C, что близко к норме", – рассказали синоптики.

По прогнозу, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет -24...32°C, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами -33...35°C. На Прикарпатье до -38°C, на Закарпатье и юге местами -17...23°C, а на юге Крыма -10...19°C.

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Абсолютный максимум температуры воздуха +10...18°C, на Прикарпатье и юге страны - до +20°C, на юге Крыма - до +25°C.

"На большей части территории Украины образуется снежный покров, только в южной части устанавливается не каждый год. В декабре может быть сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололедица", - говорится в прогнозе.

Декабрь в Украине начнется с холода, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни в большинстве своем со знаком "плюс", прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач.

На Святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.

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