В психоневрологическом интернате обнаружили вспышку коронавируса

Сотрудница дома-интерната находится на самоизоляции. Фото: Reuters

В Яришевском психоневрологическом доме-интернате Винницкой области обнаружили вспышку Covid-19.

Так, коронавирус обнаружили у медицинской сестры и пять подопечных. Об этом сообщает пресс служба Винницкой ОГА.

Как отмечается, первый случай заражения инфекцией в заведении зафиксировали 12 августа в младшей медицинской сестры - санитарки-палатной, которая была контактным лицом и с 5 августа находилась на больничном.

"Сейчас уже проведено тестирование 41 лице, контактным работникам и клиентам (6 работников и 35 клиентов заведения). Заболевание подтвердилось в 1 работника - младшая медицинская сестра (санитарка - палатная) и 5 ​​клиентов заведения", - говорится в сообщении.

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Сотрудница дома-интерната находится на самоизоляции. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

"Подопечные заведения, больных COVID-19 госпитализированы для усиленного контроля за состоянием их здоровья. Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно. Еще в 44 работников отобраны биоматериалы для анализов на ПЦР. Тестирование будет продолжено, чтобы охватить всех работников и клиентов заведения" , - рассказала Наталья Заболотная, заместитель председателя ОГА.

Сейчас в заведении усилили режим карантинных мероприятий. Ситуация с заболеванием находится на постоянном контроле.

В Украине на утро 16 августа зафиксировали 91 356 тыс. больных коронавирусом. Прирост новых случаев за сутки - 1637.