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вторник, 07 декабря 2021 17:44

В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция

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В &quot;Дії&quot; можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Справка состоит из PDF-файла и электронной подписи. Фото: Минцифры

На портале "Дія" теперь можно получить онлайн-справку о доходах пенсионера.

Сгенерировать такой документ безопаснее и удобнее, чем стоять в очередях или ходить по кабинетам госучреждений, сообщили 7 декабря в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

"Справку можно получить за несколько минут и пользоваться ее PDF-версией", - говорится в сообщении.

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В ведомстве также создали видеоинструкцию. Для формирования документа нужно:

- авторизоваться на diia.gov.ua;

- нажать на меню "Услуги", выбрать "Пенсии, льготы и помощь", а потом перейти на "Справка о доходах пенсионера";

- проверить информацию о себе, если нужно - исправить ее в профиле пользователя;

- выбрать период, за который нужна справка, и нажать "Готово".

Когда справка сформируется, об этом поступит электронное письмо-оповещение. Скачать справку можно в личном кабинете, в разделе "Услуги" - "Полученные документы". Справка состоит из PDF-файла и электронной подписи.

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Через "Дію" также можно получить новые социальные услуги. 29 ноября добавили возможность оформления субсидии, назначения и перерасчета пенсии, получения справок о трудовом и страховом стаже. Субсидию теперь можно получить за 30 мин. с помощью одного запроса.

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Дата
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