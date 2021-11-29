На портале "Дія" появились услуги для пенсионеров

На портале можно будет подать заявку на пенсию. Фото: Минцифры

На портале "Дія" можно будет подавать заявку на назначение или перерасчет пенсии.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об этом в эфире "Сніданку з 1+1".

"Ежегодно более миллиона украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии. Теперь все это можно сделать на портале "Дія". Заполняете анкету, загружаете необходимые документы и отправляете заявку", - сказал он.

Необходимо заполнить анкету, скачать необходимые документы и отправить заявку. Заявление сделали в форме анкеты, где нужно отвечать "да" или "нет".

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Онлайн-услуги помогут людям преклонного возраста предотвратить риски подхватить болезнь.

В мобильном приложении "Дія" теперь есть возможность загрузить сертификат о вакцинации в формате PDF. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, ранее возможность скачать Covid-сертификат была только на портале "Дія".