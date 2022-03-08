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вторник, 08 марта 2022 15:30

Украина держит удар. Самое интересное в журнале "Країна"

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Россия бросила в Украину все, что могло ездить, ходить, плавать, летать и стрелять. 150 тысяч военных, 90 процентов техники и вооружения использовано против нас в первую неделю войны, - говорит журнал "Країна" публицистка Лариса Волошина. – Наши Вооруженные силы уже перемололи на фарш самые боеспособные воинские части захватчика. У врага нет сил ни захватить Украину, ни удержать захваченное. Жестокие, отвратительные оккупанты без капли воинской чести - вот какими украинцы увидели россиян.

Под врагом горит земля, поэтому даже в случае захвата украинских территорий не будет ни безопасного тыла, ни лояльности населения.

Героизм и самопожертвование украинской армии объединили страну

 

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Во время войны еженедельник "Країна" выходит в электронном виде на сайте Gazeta.ua.

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