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четверг, 06 июня 2019 18:25

Свобода СМИ в мире ухудшилась из-за репрессий и авторитаризма

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Свобода СМИ в мире ухудшилась из-за репрессий и авторитаризма
Новые формы репрессий затрагивают как открытые общества, так и авторитарные государства Фото: realgazeta.com.ua

В последнее десятилетие ситуация со свободой СМИ во всем мире значительно ухудшилась.

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Freedom House, который отмечает снижение глобального уровня демократии в мире, рассказывает Общественное.

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Новые формы репрессий затрагивают как открытые общества, так и авторитарные государства. В Украине уровень политических прав оценили в 3 балла из 7, а гражданских - в 4 балла из 7.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил журналистов Украины за то, что не дают расслабиться.

Сегодня в Украине отмечают День журналиста. Ежегодный профессиональный праздник 25 мая 1994 года был установлен указом Президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов. Датой празднования определили 6 июня - день принятия 6 июня 1992 года Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов.

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