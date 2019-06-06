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четверг, 06 июня 2019 17:55

Вы не даёте расслабиться - украинских журналистов поздравили с профессиональным праздником

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Вы не даёте расслабиться - украинских журналистов поздравили с профессиональным праздником
Сегодня в Украине отмечают День журналиста Фото: vgolos.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил журналистов Украины за то, что не дают расслабиться.

Сегодня в Украине отмечают День журналиста. Ежегодный профессиональный праздник 25 мая 1994 года был установлен указом Президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов. Датой празднования определили 6 июня - день принятия 6 июня 1992 года Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуска никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. Потому за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды" - написал в Facebook президент Украины.

Пятый президент Украины, глава Украинской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал журналистов носителями правды, воюющих в информационной войне.

"Никогда не предавайте себя и Украину, доверяйте только фактам и не сдавайтесь. Победа будет за нами, и во многом она зависит именно от вашей нелегкой и ответственной работы".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал акулам пера профессиональной удачи, интересных собеседников и побольше хороших новостей.

"Первые знаете о радости и боли, об успехе и грусти. Первые видите и понимаете суть вещей, пропускаете их через себя. Ваше точное и правильное слово сдвигает с места горы".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что самой пришлось поработать корреспондентом Украинской службы BBC. Поэтому хорошо знает, насколько тяжелый труд репортера.

"Поздравляю журналистов с профессиональным праздником! Да, это - не работа, это - образ жизни. Сейчас, когда по всему миру набирает обороты популизм, а мода на не всегда оправдано упрощения грозит критическому мышлению, ваша работа становится все тяжелее, кое неблагодарной, но от этого не менее важной и нужной. Тяжело переоценить ваш вклад в противодействие российской дезинформации, ведь правда - наша мощное оружие, и без честной журналистики нам не справиться. Впереди еще большие задачи".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин записал видео-поздравление, в котором признался, что годы в дипломатии и политике принесли ему ощущение, что он тоже немного журналист.

"Вы невероятные. Вы показали себя на Донбассе. Вы показали себя во время Майдана. Без вас настоящих нет настоящей демократии. Я вас очень хорошо понимаю. Но главное - всегда и в любом качестве готов помогать. Хочу каждом пожать руку. Спасибо, друзья ".

Первый заместитель руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Виктор Муженко рассказал о своем разный опыт сотрудничества с людьми этой профессии, и пожелал дальше выполнять свою миссию - нести правду. Какой бы она ни была.

"Вас любят и ненавидят за особенности выбранной профессии. Помню, как весной 2014 нервничал из-за вашей вездесущность и всепроникаемость, через вашу бесшабашность, старался избегать ваших многочисленных микрофонов и камер. Понимание вашего вклада в нашу устойчивость и стойкость пришло позже - если не пускаешь в ДАП, а через два дня видишь свежие фото на популярном сайте, когда тебя неделю со всех сторон мочат "прокремлевские боты", а 20-летний спецкор проявляет удивительную благоразумие и осведомленность в военном деле в ходе короткого интервью, которое смотрела вся страна. Спасибо за правду и только правду! Берегите себя, защищайте словом и делом нашего солдата, а он защитит Вас и Родину! Слава Украине!"

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Народный депутат Украины Борислав Береза напомнил представителям "четвертой власти" об ответственности, которую они несут перед украинским народом.

"Помните, что власть над словом несет не только возможности и полномочия, но и ответственность. Поэтому в погоне за сенсацией не забывайте о факте-чекинг. И да прибудет с вами Сила над информацией и словом".

Президент Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником.

Об этом он написал в Twitter.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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