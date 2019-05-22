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среда, 22 мая 2019 01:40

В Украине вручили премию Георгия Гонгадзе

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В Украине вручили премию Георгия Гонгадзе
Определили лауреата премии Георгия Гонгадзе. Фото: Укринформ

Стал известен первый лауреат премии имени Георгия Гонгадзе.

Его имя назвали во время торжественной церемонии, которая прошла 21 мая - в день, когда Гонгадзе должно было исполниться 50 лет, сообщает Читомо.

Победителем премии стал журналист, публицист, историк, главный редактор "Исторической правды" и одноименного тележурнала на канале ZIK, основатель Музея-архива прессы Вахтанг Кипиани.

Ему вручили специальную статуэтку и сертификат на сумму $3000.

В финал попали журналисты: Вахтанг Кипиани, Тарас Прокопишин и Сергей Рахманин. В длинный список вошел 21 украинский журналист.

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Премия имени Георгия Гонгадзе была основана в апреле этого года. Награда призвана поддержать тех журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, приводящие к решению или понимание определенных проблем в обществе и изменений в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом. Премию будут присуждать ежегодно 21 мая - в день рождения Георгия Гонгадзе.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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