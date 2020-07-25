Столичный монастырь ПЦУ закрыли на карантин

В киевском монастыре зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Фото: Reuters

В Киеве, в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре ПЦУ обнаружили коронавирус.

В связи с этим его закрыли на карантин. Об этом сообщает прес-служба монастыря в Facebook.

"В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания через коронавирус, согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения. Просим молитв за выздоровление больных и преодоления губительного поветрия", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины, расположенный на Печерске возле Киево-Печерской лавры.

По состоянию на 25 июля в Украине обнаружили 63 929 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1590 летальных, 35497 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 1106 новых случая. В общем провели 951 82 тестирование методом ПЦР.