Шкляр отмечает юбилей

Одним из самых известных произведений называют "Черный ворон" или "Залишенец". Фото с Facebook-страницы Василия Шкляра

Украинский писатель Василий Шкляр отмечает 70-летний юбилей. Некоторые литературные обозреватели называют его "отцом украинского бестселлера". Работы Шкляра переводят на английский, болгарский, армянский, шведский, словацкий, украинский языки.

Одним из самых известных произведений называют "Черный ворон" или "Залишенец". Рассказывает о борьбе повстанцев Холодного Яра против большевиков. По мотивам романа в 2019 году вышел одноименный фильм.

В 2011-м Василий Шкляр за этот роман стал лауреатом Шевченковской премии. Получать ее отказался пока у власти оставался тогдашний министр образования Дмитрий Табачник. Его он называл одиозным украинофобом. Тогдашний президент Виктор Янукович отомстил за позицию Шкляра и не включил его в Указ о награждении.

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История завершилась тем, что патриоты из всей Украины собрали для писателя почти столько же денег, сколько и предусматривала премия, от которой он отказался. Это стало первой и пока единственной "народной" Шевченковской премией. Ее Василию Шкляру публично вручили во время многотысячных чествований памяти атамана Василия Чучупаки в Холодном Яру весной 2011 года.

"Лучшая для меня премия - это приверженность моих читателей. То, что мои романы имеют широкий спрос, они лучше продаются, и это для меня высшая награда. Я больше всего ставлю интерес своего читателя, которого я люблю, а он мне платит тем же" - говорил Василий Николаевич.

В книге "Черный ворон" в 2009 году рассказывается о жизни и истории любви Ивана Черноусова по прозвищу Ворон. Он участвовал в антибольшевистских повстанческих движениях в Холодном Яру на Черкасщине 1922-го. Шкляр посещал съемочную площадку, просматривал отснятый материал вместе с режиссером Тарасом Ткаченко.