Василий Шкляр стал закадровым голосом фильма, снятого по его роману

Премьера исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа Василия Шкляра состоится 5 декабря. Писатель озвучил исторические комментарии к фильму и стал "закадровым поводырем в прошлое".
В книге 2009 рассказывается о жизни и истории любви Ивана Черноусова по прозвищу Ворон. Он участвовал в антибольшевистских повстанческих движениях в Холодном Яру Черкасской области 1922-го.
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Шкляр посещал съемочную площадку, просматривал отснятый материал вместе с режиссером Тарасом Ткаченко.
"Есть два различных прочтения героических холодноярских событий, — говорит автор романа. — Мы увидим их не только в литературном произведении, но и на экране. Это будет яркое зрелище. Актеры подобраны удачно, их игра мне нравится."
Главную роль исполняет Тарас Цимбалюк. В фильме также сняли ворона по имени Фрейд. На счету птицы шесть полнометражных фильмов.
Основные места событий в фильме — территория Холодного Яра и Мотронинского монастыря Черкасской области. Их воспроизводили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.
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