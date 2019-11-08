Василий Шкляр стал закадровым голосом фильма, снятого по его роману

Автор: facebook.com/ChornyiVoronMovie Василий Шкляр стал закадровым голосом фильма «Черный ворон»

Премьера исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа Василия Шкляра состоится 5 декабря. Писатель озвучил исторические комментарии к фильму и стал "закадровым поводырем в прошлое".

В книге 2009 рассказывается о жизни и истории любви Ивана Черноусова по прозвищу Ворон. Он участвовал в антибольшевистских повстанческих движениях в Холодном Яру Черкасской области 1922-го.

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Шкляр посещал съемочную площадку, просматривал отснятый материал вместе с режиссером Тарасом Ткаченко.

"Есть два различных прочтения героических холодноярских событий, — говорит автор романа. — Мы увидим их не только в литературном произведении, но и на экране. Это будет яркое зрелище. Актеры подобраны удачно, их игра мне нравится."

Главную роль исполняет Тарас Цимбалюк. В фильме также сняли ворона по имени Фрейд. На счету птицы шесть полнометражных фильмов.

Основные места событий в фильме — территория Холодного Яра и Мотронинского монастыря Черкасской области. Их воспроизводили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.