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воскресенье, 02 августа 2020 12:49

Работникам "скорой" пообещали изменения

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Работникам &quot;скорой&quot; пообещали изменения
Работникам "скорой" пообещали увеличение зарплат и обновления автопарка. Фото: 5 канал

Экстренная медицинская помощь сейчас является приоритетом министерства здравоохранения.

Уже с 1 июля увеличено финансирование ЭМП на 40%, а с 1 сентября запланировано увеличение зарплат медицинским работникам, в том числе и работникам экстренной медицинской помощи. Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Кроме этого, по его словам, планируется улучшить материальную базу отрасли, обновить автомобили скорой помощи. На сегодня это около 1800 автомобилей, которым более 10 лет или которые вообще выведены из эксплуатации, но находятся на балансе станций ЭМП. В этом году Минздрав планирует закупить до 400 автомобилей, еще 1400 будут приобретены в последующие 2 года.

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"Ежегодно в службу ЭМП за помощью обращается почти 69 млн граждан. В этой отрасли работает около 40 тыс. медработников. Однако условия, в которых они работают, являются недопустимыми", - подчеркнул министр.

В Минздраве говорят о показателях по улучшению качества работы экстренной медицинской помощи. Первый - это процент вызовов, которые вкладываются в нормативы времени проезда. Сегодня он составляет 31%. В 2021 году этот показатель составит не менее 60%, он будет расти в течение 2022-23 годов.

Ранее сообщалось, что на следующий год запланировано установление справедливой заработной платы для работников ЭМП. Согласно предложениям Минздрава в госбюджет, зарплата водителя "скорой" должна составлять 10-12 тысяч гривен, диспетчера - 12-13 тысяч, фельдшера - 14-16 тысяч, врача - 20-22 тысяч гривен.

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