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четверг, 14 января 2021 10:11

Нет ощущения, что живем в справедливом обществе. Самое интересное в журнале "Країна"

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"В" Слуге народа "слишком разные люди с отличными взглядами. В будущем партия, вероятно, разделится на три - левого, правого и центристского направления. Условно - проевропейская, пророссийская и центристская. Последняя не обязательно выступать, например, внеблоковый статус . Потому что в наших условиях такая целом рациональная идея используется как прикрытие для возврата к российскому вектору, - говорит "Країна" Александр Мартыненко, генеральный директор агентства "Интерфакс-Украина". Цель власти - пережить зиму, потом весну и так по кругу. Не ставит глобальных целей. У нас мало политиков смотрят на страну как на самоценность. Для большинства она - средство реализации профессиональных или финансовых стремлений. Зеленский хочет дать людям ощущение счастья, но чтобы это не вызвало сопротивления влиятельных политических или бизнес сил. Сосредотачивается на диджитализации, от которой всем хорошо и никто ничего не теряет. А реформа, например, судебной системы затронет много мощных фигур. Реформы идут медленно. И в основном благодаря западным требованиям, общественной запроса. Но у людей нет ощущения, что стали жить в справедливом обществе.

2021 будет переломный "

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №1-2 (553), (554) от 14 января 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться, подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.jou

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