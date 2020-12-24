Украина может двигаться быстрее. Если не менять направление и правила. Самое интересное в журнале "Країна"

"Беда в том, что каждая наша следующая власть перечеркивает работу предыдущей. Нет единого меньшинства, которое задало бы направление. Оно атомизовано. Есть нежелание договариваться. В споре рождается не истина, а конфликт. Украина может двигаться быстрее. Но не надо каждый год менять направление и правила. - говорит в интервью "Країні" экономист и демограф Элла Либанова.

Последний раз всеукраинскую перепись проводили в 2001 году. С тех пор ее переносили 4 раза. А это - альфа и омега любого управления. И обязанность государства. Обещали провести в 2021-м и снова отложили на 2 года. Нет больше ни одной страны в Европе, где переписи населения не было 20 лет.

Децентрализация - самый удачный элемент реформирования Украины. Если хотим перейти к парламентской республике, современному европейскому устройству, власть должна быть ближе к людям. Но есть риск усиления регионального феодализма. Поэтому надо формулировать ценности, укреплять гражданское общество.

Дороги - это основа экономики. Нужны, чтобы уменьшить миграцию. Я за развитие дорог. Но на это нельзя тратить средства из коронавирусного фонда.

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