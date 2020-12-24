Украина может двигаться быстрее. Если не менять направление и правила. Самое интересное в журнале "Країна"

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 369
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 144
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14769
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 783
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2169
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
5
7
3
3
27
Рождество западного обряда: главные традиции и символы празднования
Рождество западного обряда: главные традиции и символы празднования
Украинка рассказала, как открыла компанию по медицинскому туризму
Украинка рассказала, как открыла компанию по медицинскому туризму
Из Украины хотели вывезти уникальное издание &quot;Кобзаря&quot;
Из Украины хотели вывезти уникальное издание "Кобзаря"
В Харькове провели репетицию похорон Кернеса
В Харькове провели репетицию похорон Кернеса
&quot;Котелевский коржик&quot; - наследник автентичной &quot;панянки&quot;. Мастерица создает съедобные произведения искусства
"Котелевский коржик" - наследник автентичной "панянки". Мастерица создает съедобные произведения искусства
Видео
Все видео
Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион
Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион
Рэпер Серега написал Кернесу стих
Рэпер Серега написал Кернесу стих
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Коронавирус в Украине: какова ситуация в регионах
Коронавирус в Украине: какова ситуация в регионах
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14760
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 252
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1269
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1926
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 954
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 10:15

Украина может двигаться быстрее. Если не менять направление и правила. Самое интересное в журнале "Країна"

  Комментировать

"Беда в том, что каждая наша следующая власть перечеркивает работу предыдущей. Нет единого меньшинства, которое задало бы направление. Оно атомизовано. Есть нежелание договариваться. В споре рождается не истина, а конфликт. Украина может двигаться быстрее. Но не надо каждый год менять направление и правила. - говорит в интервью "Країні" экономист и демограф Элла Либанова.

Последний раз всеукраинскую перепись проводили в 2001 году. С тех пор ее переносили 4 раза. А это - альфа и омега любого управления. И обязанность государства. Обещали провести в 2021-м и снова отложили на 2 года. Нет больше ни одной страны в Европе, где переписи населения не было 20 лет.

Децентрализация - самый удачный элемент реформирования Украины. Если хотим перейти к парламентской республике, современному европейскому устройству, власть должна быть ближе к людям. Но есть риск усиления регионального феодализма. Поэтому надо формулировать ценности, укреплять гражданское общество.

Дороги - это основа экономики. Нужны, чтобы уменьшить миграцию. Я за развитие дорог. Но на это нельзя тратить средства из коронавирусного фонда.

 

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

"Не пустили в роддом беременную с коронавирусом. Родила на улице на мужниной куртке"

Главные события, слова, фотографии и эмоции 2020

"Зеленский не любит Запад. У него постсоветская ментальность"

Мелинда ГАРИНГ, политолог

"Женщина - носитель прекрасного отверстия, которое мужчины пытаются опорочить и пользоваться без последствий"

Тамара ТРУНОВА, режиссер

"Мира, каким мы его знали в первые месяцы 2020 года, уже не существует. Он растворился в пандемии"

Олег Романчук, публицист

"Самое важное - научиться понимать и доверять себе. Без этого невозможно жить по полной"

София Андрухович, писательница


"Мы стоим на пороге перемен, когда Бог перестанет шифроваться"

Олег ГНАТИВ, музыкальный продюсер

"Софи Лорен подошла и сказала:" Это не сторож, а мой муж-миллионер "

Нина СЕЛЕЦКАЯ, жительница села Чернечий Яр, Диканьского района Полтавской области

"Майдан победил Янукович сбежал. Это конец". А он: "Нет, мама, это только начало"

Татьяна ТОРОПОВСКАЯ, историк

"Медики подумали, что я умер. Перед вскрытием открыл глаза"

Иван ЗАБАБАХА, атаман полка казаков-характерников

Подробности читайте в журнале "Країна" №50 (553) от 24 декабря 2020 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться, подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина может двигаться быстрее. Если не менять направление и правила. Самое интересное в журнале "Країна"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

Ветераны создали организацию для расправы с неугодными

Самое читаемое
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 6 Просмотров: 14769
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 10971
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 10638
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 8919
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 7281
Общество
В Киеве увековечили двух выдающихся украинцев
В Киеве увековечили двух выдающихся украинцев Просмотров: 63
Рождество западного обряда: главные традиции и символы празднования
Рождество западного обряда: главные традиции и символы празднования
5
 Просмотров: 279
Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион
Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион
 Просмотров: 351
Дожди со снегом накроют Украину
Дожди со снегом накроют Украину Просмотров: 198
Гороскоп на 24 декабря: на кого ждут любовные перепетии
Гороскоп на 24 декабря: на кого ждут любовные перепетии
 Просмотров: 999
Больше всего комментируют
15
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
6
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
Усі брешуть
1
Путин проложил себе путь к пожизненному сенаторству
Голосов: 54565
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть