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вторник, 26 декабря 2017 23:16

Луценко назвал ошибкой публичное сведение счетов с НАБУ

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Луценко назвал ошибкой публичное сведение счетов с НАБУ
Генпрокурор Юрий Луценко дал интервью украинским телеканалам. Фото: УНИАН

Главы Генпрокуратуры и НАБУ после переговоров "совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов".

Об этом в интервью украинским телеканалам сказал генпрокурор Юрий Луценко. у него был разговор с главой НАБУ Артемом Сытником, сообщает ТСН.

"Я не имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или иную часть законодательства. Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из Соединенных Штатов мы провели обсуждение ситуации, и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ о том, что им препятствуют. Другие вещи, в том числе с моей стороны. Действительно не понимают ни украинцы, ни за рубежом", - сказал Луценко.

Он отметил, что "даже если кто-то из нас прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе". "Поэтому я сразу предлагал и сейчас стою на этом – нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги на встречу друг другу. Что я имею в виду? Я, например, со своей подписью направил в парламент изменения в законы, которые, с моей точки зрения, являются неадекватными.

Ну, например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Ну, всем понятно, что это ненормально. Штирлиц, наверное, сошел бы с ума, ему сказали, что надо пройти открытый конкурс. Но с другой стороны - это закон. Если он неправильный – его меняют. Но не нарушают", - подчеркнул Луценко.

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В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро обвинило Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины в срыве операции по разоблачению коррупционной схемы в Государственной миграционной службе. В ответ генпрокурор Юрий Луценко заявил о провокации работников НАБУ против чиновника миграционной службы, "тайный офис" бюро с незаконным хранением секретных документов и использованием детективами контрабандной аппаратуры для поиска коррупционеров.

На конфликт жестко отреагировали международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые призвали руководство страны обеспечить независимость антикоррупционных органов и безотлагательно принять законодательство о антикоррупционные суды.

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27
декабря

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